نائب وزير الدفاع يعلق على فيديو متداول لمواطنة تعلن استعدادها للدفاع عن المملكة: «أمهات عظيمات»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

علق الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، على مقطع فيديو متداول لمواطنة سعودية، أعلنت فيه استعدادها لتقديم نفسها للدفاع عن الوطن، وهو ما حاز إعجاب وتقدير عدد كبير من المواطنين.

وكتب، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: تضحيات مشهودة، وجنود مخلصون.. يقف وراءهم آباء عظماء، وأمهات عظيمات، يُستمد منهم العزم والقوة والولاء للوطن”.

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وقدمت مواطنة “فقدت اثنين من أبنائها” دفعا عن الوطن، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – على رعايتهما الدائم لشعب المملكة، وحرصهما على توفير الرعاية اللازمة لأبناء الشهداء.

وقالت في تصريحات لـ “الإخبارية” إنها فخورة باستشهاد أبنائها، معلنة دعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة، قائلة: “الله ينصر ولي العهد ويعزه، ويقويه، إحنا مع الدولة قلبا وقالبا.. أنا معاهم لو يبغوني أنا معاهم”.

وتابعت: ” أحب أعيد على أخواتي وإخواني وعلى أبوي وقائدي سلمان ومحمد ولد سلمان.. ينصرك على من يعاديك وإحنا معاك كل الشعب السعودي”.