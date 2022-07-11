مشيدين بجهود المملكة.. أولى طلائع الحجاج المتعجلين تصل إلى الكويت

محمد بن مسعود - الدمام - وصلت أولى طلائع الحجاج المتعجلين إلى الكويت، بعد أداء المناسك في سهولة ويسر.

ورفعت الأجهزة العاملة في مطار الكويت أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع كثافة حركة السفر، استقبل المطار قبل قليل أولى طلائع الحجاج المتعجلين لهذا العام.

وفو وصول الحجاج المتعجلين على متن أول رحلة قادمة من جدة تابعة لطيران الجزيرة في مبنى الركاب T5، أكد أول الحجاج القادمين إلى المطار من الأراضي المقدسة عبدالعزيز العنزي لـ«القبس»، إن «الحج هذا العام كان ميسراً»، مشيدًا بدور المملكة في تقديم كل التسهيلات وتوفير الخدمات لضيوف الرحمن.

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في الوقت نفسه، بدأ أغلب الحجاج من المتعجلين في حزم أمتعتهم لمغادرة مشعر منى، وذلك بعد رمي الجمرات الثلاث ، فيما يستحسن بعض الحجاج عدم التعجل، والبقاء في المشاعر المقدسة، حيث سيغادرون منى بعد رمي الجمرات.

ووسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الوداع

وكانت شؤون الحرمين قد جهزت في وقت مبكر جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما جندت ‪كادر أمن مدني، و500 موظف لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، وكذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.