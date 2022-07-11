شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يفاجئ حمدي النقاز قبل العودة إلى الزمالك المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اللاعب التونسي حمدي النقاز وذلك قبل العودة إلى صفوف الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما رفع اللاعب قضية ضد ناديه أهلى جدة السعودي.

حمدي النقاز يقترب من الحصول على 4 مليون من أهلى جدة

حمدي النقاز

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن النقاز سوف يحصل على 4 مليون ونصف ريال سعودي، من حكم الفيفا بتغريم فريق أهلى جدة السعودي بالإضافة إلى أنها شاملة الرواتب وقيمة الشرط الجزائي، بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد.

وكان فريق أهلى جدة السعودي قرر في وقت سابق فسخ التعاقد مع حمدي النقاز من طرف واحد، وذلك بعد النصف الأول من الموسم، بسبب أن مستوى اللاعب في النازل وظهر بمستوى متواضع مع الفريق خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليقرر بعدها التونسي التقدم بشكوى إلى الفيفا من أجل الحصول على المستحقات المالية.

وانضم حمدي النقاز إلى صفوف فريق أهلى جدة السعودي في أكتوبر 2021 الماضي لمدة موسم واحد، ولكن النادي قرر بشكل مفاجئ إنهاء التعاقد مع اللاعب من طرف واحد.

عودة حمدي النقاز إلى صفوف الزمالك

ومن المُنتظر أن يعود حمدي النقاز إلى صفوف الزمالك في الموسم الكروى الجديد بناء على العقد المتفق عليه مع لجنة الزمالك المؤقتة الماضية، والتي تفيد بعودة اللاعب بعد خوض تجربة الاحتراف في السعودية.