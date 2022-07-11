شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب مرتضى منصور بإستعادة خدمات " السفاح المدمر " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبلغ البرتغالي جيوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك رئيس النادي المستشرى مرتضى منصور بحاجة الفريق لإستقدام واحد من الطيور المهاجرة التي تلعب معارة خلال الموسم الجاري.

فيريرا يطالب مرتضى منصور بإعادة مروان حمدي

مروان حمدي

وقالت بعض المصادر المقربة من مجلس الإدارة أن فيريرا طالب بضرورة الحصول على خدمات مروان حمدي لاعب نادي سموحة بسبب وجود بعض المشكلات في الشق الهجومي وحاجة الفريق لضخ دماء جديدة.

وبالفعل بدأت الاتصالات بين الإداراتين من أجل إبلاغ إدارة العملاق السكندري بعدم إستكمال الإعارة وعودة اللاعب خلال الموسم القادم لتدعيم الصفوف خاصةً في ظل وجود الكثير من الأستحقاقات على المستوى المحلي والقاري.

وفي سياق آخر يستعد نادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم غدًا الثلاثاء في الموقعة التي ستجمع بينهما لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لأم القرى الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

أرقام مروان حمدي مع سموحة