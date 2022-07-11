شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات كورينثيانز لضم كويلار من الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت أخبار خلال الفترة الأخيرة، تؤكد دخول نادي كورينثيانز البرازيلي، في مفاوضات للحصول على خدمات الكولومبي جوستافو كويلار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حقيقة مفاوضات كورينثيانز للتعاقد مع جوستافو كويلار

جوستافو كويلار

وأوضحت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، وفقًا لمصدر مسئول داخل نادي كورينثيانز البرازيلي، والذي أكد أنه لا صحة لما تم تداوله عن مفاوضات ناديه مع جوستافو كويلار.

وأكد المصدر أن نادي كورينثيانز البرازيلي، يسعى للتعاقد مع لاعب أصغر سنًا، من جوستافو كويلار.

وكان نادي الهلال السعودي، نجح في الحصول على خدمات الكولومبي جوستافو كويلار، خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019، قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي.

فوز الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كان قد نجح في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم 2021-2022، بعد منافسة قوية مع اتحاد جدة حتى الجولة الأخيرة.