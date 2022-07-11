شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وغرامة وترحيل.. إصدار 27 قراراً بحق مخالفين لأنظمة الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة (27) قراراً إدارياً بحق عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج.

وتضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل.

يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية كانت تعمل على مدار الساعة، لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.