شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 128 ألف طن من النفايات في مكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن فرق النظافة العامة الميدانية رفعت ما يقارب (128) ألف طن من النفايات البلدية الصلبة من أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال أيام العشر المباركة من شهر ذي الحجة الحالي.

وأوضحت الوزارة ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة أن المردم العام استقبل (128) ألف طن من النفايات، عبر (13,497) رحلة نقل ترددية حتى أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى أن إجمالي أوزان النفايات الواردة من المحطات الانتقالية بلغ خلال هذه الفترة (14,610) أطنان، لافتةً إلى أن نسبة النفايات العضوية تقدر بـ 28.4%.

وأكدت أن الفرق باشرت أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد نفرة حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر مزدلفة، حيث تم تنفيذ خطة تنظيف المشعر بدءً من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك عبر توزيع عشرات الفرق الميدانية المكلفة بأعمال النظافة في مشعر عرفات، بالإضافة إلى مشعر مزدلفة والحدود الخارجية لمشعر منى.

وتشمل الخطة التشغيلية لتنظيف المشاعر المقدسة القيام بإزالة المخلفات من الشوارع والمسارات وتفريغ الصناديق والحاويات التي تم توزيعها قبل بدء الموسم والتي وصل عددها في أرجاء المشاعر المقدسة (40,000) حاوية نفايات إلى جانب القيام بتفريغ الصناديق الضاغطة بعد نهاية الموسم.

وخصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هذا العام (13549) فرداً من مشرفين ومراقبين وسائقين وعمال نظافة لتنفيذ أعمال النظافة العامة في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، تدعمهم 912 معدة مختلفة للتخلص من النفايات (ضاغط، قلاب، غراف، بوب كات، مكنسة)، موزعين على المشاعر، يعملون على مدار 24 ساعة، خلال مدة وجود الحجيج في مناطق المشاعر المختلفة.