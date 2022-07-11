شكرا لقرائتكم خبر عن تخطت 95%.. «الأرصاد» يعلن نجاح توقعاته الخاصة بموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 1152 نشرة جوية ساعية

- 60 مادة توعوية وتثقيفية مترجمة بأربع لغات

- 138 مادة إعلامية ونشرة طقس يومية

- 96 توقعا خاصا بالملاحة الجوية

- 13 تقرير طقس خاص و9 تنبيهات وتحذيرات جوية على المشاعر المقدسة والمدينة المنورة

أعلن المركز الوطني للأرصاد نجاح خطته التشغيلية في موسم الحج لهذا العام 1443هـ، إذ تخطت نسبة نجاح توقعاته المعنية بالرصد والتنبؤات 95%.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المركز الوطني للأرصاد قام بدوره وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي انطلقت في العشرين من ذي القعدة الماضي، حيث عمل على تقديم كل ما من شأنه تحقيق أهدافه في دقة المعلومات الأرصادية والمناخية التي كان لها الأثر الإيجابي -ولله الحمد- في خطط الجهات العاملة ميدانيا في خدمة حجاج بيت الله من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الأمنية والمدنية العاملة في الحج وتمرير المعلومات كافة وعلى مدار الساعة لتسيير حركة ضيوف الرحمن في المشاعر, كما أسهم المركز في الشراكة المعلوماتية اليومية بأربع لغات مع الجهات المستفيدة الإعلامية منها والخدمية.

وقد تحقق للمركز ـ ولله الحمد ـ هذا النجاح من خلال منظومة متكاملة من الأعمال التشغيلية والتقنية ذات العلاقة بإصدار النشرات الساعية والتنبيهات المتعلقة بالحالات الجوية على المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إليها، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات الخاصة بالأرصاد ورادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط الطقس المتمثلة في النموذج العددي السعودي لتوقعات الطقس، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية والمتنقلة بالمشاعر المقدسة.

وضمن برنامج المركز لرفع الجاهزية، تم تسيير رادار متنقل بهدف زيادة دقة المعلومات ومراقبة سماء المشاعر المقدسة على مدار الساعة، فيما خصص المركز ضمن خطته في موسم حج لهذا العام مركزا لعمليات الحج وبرامج الإعلام والتوعية بمشعر منى لبث نشرات الطقس اليومية، إضافة إلى رسائل توعوية وتوجيهية بأربع لغات لتساعد حجاج بيت الله والجهات العاملة على تسيير حركتهم داخل المشاعر المقدسة إضافة إلى مراقبة أجواء المشاعر على مدار الساعة.

وفي هذا العام سيّر المركز عربة متنقلة (المعرض المتنقل)، إذ جاب المشاعر المقدسة وأسهم في توعية الحجاج بأربع لغات كما تم من خلالها توزيع حقيبة الحاج التوعوية التي تحوي عددا من الأدوات المساندة للحجاج للتخفيف من آثار الظواهر الجوية، خاصة ارتفاع الحرارة وكذلك كتيب إرشادي يساعد الحاج في معرفة عوامل الطقس المتوقعة والوقاية من آثارها.

وتمثلت جهود المركز خلال موسم الحج في عدد من الأعمال بواقع 1152 نشرة جوية ساعية، 60 مادة توعوية وتثقيفية مترجمة بأربع لغات، 138 مادة إعلامية ونشرة طقس يومية، 96 توقعا خاصا بالملاحة الجوية، 13 تقرير طقس خاص، و 9 تنبيهات وتحذيرات جوية على المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.