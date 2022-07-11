الجمارك الألمانية تضبط طن كوكايين وتعتقل 3 هولنديين

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت سلطات الجمارك الألمانية شحنة تحتوي على أكثر من طن من الكوكايين، واعتقلت ثلاثة رجال هولنديين عند وصولهم لاستلامها.

وضبطت السلطات شحنة الكوكاين، التي تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون يورو، في محطة حاويات أشافنبورج في شمال ولاية بافاريا، بعد بلاغ من سلطات في بلد آخر لم يذكر اسمه.

وتعد هذه أكبر ضبطية كوكايين في تاريخ الولاية الواقعة جنوب شرقي ألمانيا.

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وبحسب البيانات، فإن المتهمين الذي تبلغ أعمارهم 22 و 26 و 45 عاما اعتقلوا في 21 حزيران/يونيو الماضي، وهم محتجزون حاليا. وقال يورجن تيل، رئيس وحدة مكافحة تهريب المخدرات في الجمارك، إن التحقيقات جارية مع المتهمين.

وتم العثور على الكوكايين القادم من جمهورية الدومينيكان في حاوية تحتوي على منتجات طبية طلبتها شركة ألمانية. وتم نقل الشحنة إلى أشافنبورج عبر ميناء هامبورج شمالي ألمانيا، ثم تم تسليم الحاوية خالية من الكوكايين للشركة في ولاية هيسن غربي ألمانيا، حيث حاول المشتبه بهم الثلاثة جلب المخدرات من الشحنة، وتم القبض عليهم في هذه المرحلة.