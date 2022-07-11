عملة تركيا لأدنى قاع في 2022.. الدولار بـ17.39 ليرة

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت الليرة التركية خلال تداولاتها اليوم (الاثنين) لتسجل أدنى مستوى لها في العام الحالي 2022 أمام الدولار الأمريكي، وثاني أدنى مستوى تاريخي لها.

وانخفضت قيمة العملة أمام الدولار لتصل إلى 17.39 ليرة تركية للدولار الواحد، ويفصلها نحو 4.86% لتسجل أدنى سعر تاريخي لها، عندما لامست في 20 من ديسمبر الماضي مستوى 18.27 ليرة لكل دولار.

وكانت تركيا أعلنت اتساع عجز الحساب الجاري بأقل من المتوقع في شهر مايو الماضي، إذ ساهمت زيادة التدفقات النقدية الواردة في قطاع الخدمات وإيرادات السياحة في تخفيف بعض الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع تكلفة الطاقة.

ونشر البنك المركزي التركي على موقعه الإلكتروني الجمعة الماضية أن العجز بلغ 6.47 مليار دولار في شهر مايو، بزيادة 3.15 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.