اخبار دوليه – الاتحاد الأوروبي يوصي بإعطاء جرعة تطعيم ثانية ضد كورونا لمن هم فوق الـ 60 عاما

محمد بن مسعود - الدمام - أوصى الاتحاد الأوروبي بإعطاء جرعة تطعيم ثانية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمن هم فوق الـ60 بعام ، وذلك لمواجهة اعادة انتشار الجائحة. ودعت المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى تقديم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل فوري لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما والأشخاص المعرضين للخطر. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الحالات الجديدة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 18% في الأسبوع السابق، مع الإبلاغ عن أكثر من 4.1 مليون حالة.

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