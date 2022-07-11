اخبار دوليه – ارتفاع ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 98 قتيلاً

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة المستمرة في باكستان منذ أيام إلى 98 قتيلاً. وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في بيان اليوم أن خمسة عشر شخصاً لقوا مصرعهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا. وأضافت أن فرق الإغاثة وقوات الجيش والدفاع المدني تواصل أعمال الإغاثة ومساعدة المنكوبين بالفيضانات في إقليم بلوشستان وباقي المدن المتضررة.

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