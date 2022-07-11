اخبار دوليه – الرئيس التونسي يؤكد دعم بلاده لليبيا في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

محمد بن مسعود - الدمام - جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد حرص بلاده التام على العمل مع ليبيا من أجل تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين، والارتقاء بها إلى ما فيه خير الشعبين الشقيقين.

وقال في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم، إن تونس تأمل في التوصل إلى حل سياسي للشأن الليبي في أقرب الآجال.