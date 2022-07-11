محمد بن مسعود - الدمام - جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد حرص بلاده التام على العمل مع ليبيا من أجل تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين، والارتقاء بها إلى ما فيه خير الشعبين الشقيقين.
وقال في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم، إن تونس تأمل في التوصل إلى حل سياسي للشأن الليبي في أقرب الآجال.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – الرئيس التونسي يؤكد دعم بلاده لليبيا في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.