“الصحة”: 17 مركزاً للطوارئ قدمت خدمات صحية وإسعافية للحجاج في الجمرات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
قدمت وزارة الصحة خدماتها الصحية والطبية والإسعافية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق في منشأة الجمرات من خلال 16 مركزاً مجهزاً للطوارئ تتوزع في مواقع مختلفة من أبراج المنشأة، ويعمل بها أكثر من 138 كادراً مؤهلاً من الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية.
وأوضحت أن معظم الحالات التي تعاملت معها المراكز خلال أيام التشريق كانت حالات باردة، فيما نقلت حالات محدودة عبر النقل الإسعافي للمستشفيات لاستكمال متابعتها وتقديم العلاج اللازم لها.
يشار إلى أن مراكز الطوارئ في منشأة الجمرات -التي تواصل خدمتها لضيوف الرحمن حتى نهاية أيام التشريق- جهزتها “الصحة” بأحدث الأجهزة الطبية، ويتوفر بها 120 سريراً، فيما تم دعمها بمراوح التبريد للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
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