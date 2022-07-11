تراجع جديد لسعر صرف اليورو أمام الدولار إلى مستوى قياسي منذ 20 عاما

محمد بن مسعود - الدمام - تراجع سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام نظيرتها الأمريكية، في تعاملات اليوم، إلى دون مستوى 1.01 دولار، وذلك للمرة الأولى في نحو 20 عاما، أي منذ ديسمبر 2002.
وأظهرت بيانات موقع “بلومبرغ”، أن سعر صرف اليورو تراجع، بحلول الساعة 14:49 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.98% إلى 1.0085 دولار.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، تراجع سعر صرف اليورو أيضا دون مستوى 1.01 دولار، مسجلا مستويات قياسية في 20 عاما، حينها سجل قراءة عند مستوى 1.0087 دولار.
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وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطات بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو، وسط أزمة الطاقة المستمرة والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه القادم في يوليو 2022.
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