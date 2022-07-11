937 يستقبل 4 اتصالات من المشاعر كل دقيقة

استقبل مركز 937 التابع لوزارة الصحة السعودية خلال موسم الحج الحالي 18316 مكالمة لخدمة ضيوف الرحمن بمعدل 4 اتصالات كل دقيقة، منها 9158 مكالمة تخص موسم الحج، و5828 استفسارا عن الخدمات الصحية، و1867 استشارة طبية، و1180 بلاغا، و283 خدمة. وتحرص الوزارة في الحج إلأى تقديم خدمة صحية لكل محتاج سواء هاتفيا أو على تطبيق الواتساب، تساعدك للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

نجاح خطط الحج الصحية

وكان وزير الصحة فهد الجلاجل قد أعلن اليوم، عن نجاح خطط الحج الصحية وعدم تسجيل أي أي تفشيات أو أمراض وبائية، مشيرًا إلى أن 130 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية لحالات مختلفة.

وأكد وزير الصحة رصد 38 إصابة بكورونا بين الحجاج دون تسجيل أي حالات ثانوية، موضحًا أن هناك 230 منشأة صحية وأكثر من 25 ألف ممارس صحي قدموا الخدمات لضيوف الرحمن في حج هذا العام.

العمل على مدار الساعة

ويوفر المركز لحجاج بيت الله الحرام خدمات مركز اتصال من الصحة على الرقم 937 بالعديد من اللغات وعلى مدار الساعة والذ يعد المريض أولاً حيثينسعى إلى تقديم أرقى مستويات الخدمات المتكاملة وأفضل معايير الرعاية الصحية الشاملة، ويتميز بالريادة في تقديم الخدمات الصحية الطارئة والعادية بكفائة عالية وسرعة للمرضى في كافة أنحاء المملكة، واستقبال جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به الوزارة، واستقبال ورصد بلاغات المرضى والعمل على انجازها بأسرع وقت في أي زمان ومكان في أنحاء دوت الخليج ومتابعتها وفقاً للمعايير الدولية، وتقديم الإستشارات الطبية من خلال أطباء يعملون على مدار الساعة، وتقديم النصائح والإرشادات والهامة لحالات التسمم، واستقبال جميع الشكاوي و الملاحظات.