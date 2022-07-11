شكرا لقرائتكم خبر عن حج 2022.. المملكة تداوي قلوب الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الصحة بالمملكة فهد الجلاجل، عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443 ه وخلوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة.

وأوضح في بيان قرأه اليوم الإثنين من مقر مستشفى "منى الطوارئ": "بفضلٍ من الله، ونتيجةً للدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله، يسرني أن أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443هـ، وخلوّه من أي تفشّيات أو مؤثرات على الصحة العامة، وهو بحمد الله انعكاس للتكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكّر".

عمليات قلب مفتوح

وأشار الجلاجل، إلى أن المملكة قدمت الخدمات الطبية لضيوف الرحمن في أكثر من 230 منشأة صحية في مختلف القطاعات الطبية من خلال نقاط طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين والمنطقة المركزية للحرم المكي الشريف ومختلف المنافذ لتوفير كل الخدمات الطبية بأسهل وأيسر الطريق.

وتلقى 130 ألف حاج الخدمات الطبية حيث تم إجراء 10 عمليات قلب مفتوح وأكثر من 187 قسطرة قلبية، و447 جلسة غسيل كلوي، وحرصت المملكة على تقديم خدمات افتراضية لأكثر من 2000 حاج قدمها أكثر من 25 ألف ممارس صحي و2000 متطوع، مع توفير خدمة الإسعاف الطائر لأكثر من حالة 17 بمعدل دقيقة 29 دقيقة.

إنقاذ حاج إيراني وآخر ألماني

وأنقذت الكوادر الطبية في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة حياة، رئيس البعثة الطبيبة الإيرانية في موسم الحج، محمد رضا رفعتي (60 عاما)، بإجراء عمليتي قسطرة ووضع دعامات لمساعدته لاستكمال مناسك الحج، ووجه رفعتي الشكر إلى وزارة الصحة وكل الأطقم الطبية التي أشرفت على علاجه وغادر بعدها المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

كما تدخلت الفرق الطبية بمدينة الملك عبدالله الطبية لإنقاذ حياة حاج ألماني تعرض لأزمة قلبية وتم دعمه فيما يعرف بـ "الكبسولة القلبية" لتنظيم ضربات قلبه وسط علاج مجاني بالكامل للمصاب ولأي مصاب من ضيوف الرحمن، وحرصت الطواقم الطبية على تقديم العلاج والدعم إلى حاج عراقي تعرض لجلطة دماغية قبل أداء النسك.