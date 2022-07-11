أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 في قصف روسي على خاركيف

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السلطات الإقليمية في منطقة خاركيف، عن سقوط 3 قتلى و6 مصابين في قصف روسي مكثف على المدينة.

وأكد مكتب الرئيس الأوكراني، أن عدد المصابين في القصف الصاروخي على خاركيف ارتفع إلى ٢٨ شخصا وسقوط 3 قتلى.

وأشار الجيش الأوكراني، إلى أن الرئيس زيلنسكي وجه وزير الدفاع للعمل سريعا على استعادة المناطق المحتلة في جنوب البلاد، لافتًا إلى أن قواته قصفت مقر قيادة الحرس الروسي في خيرسون وألحقت به أضرارا ودمرت 4 مخازن للذخيرة، وأنه تصدى لهجوم صاروخي روسي على مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا مصدره شبه جزيرة القرم.

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من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من تدمير مستودع أسلحة في منطقة خاركيف تخزن فيه أنظمة صواريخ أجنبية مضادة للدبابات.

فيما كشفت وكالة الاستخبارات البريطانية، أن القوات الأوكرانية تضغط على الجيش الروسي في خيرسون، مؤكدة أن الجنود الروس في أوكرانيا يعانون من حالة إنهاك حربي.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن فتح ممرات في البحر الأسود هو الخيار لتخفيف حدة الجوع بالعالم.