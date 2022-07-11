عقارات الدولة تعلن نجاح خطّتها التشغيلية لموسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة نجاح خطّتها التشغيلية خلال موسم حج هذا العام 1443/2022، وذلك باستضافة عددٍ من الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي تقدِّم خدمات غير مباشرة لضيوف الرحمن من خلال مجمّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدّسة.
وقالت الهيئة: إنّها استضافت 41 جهة في المجمّع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف موظف، وقدّمت الهيئة لتلك القطاعات خدمات الدعم اللوجستي كافة في المجمع مثل: تسخير البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمات الطاقة، والصيانة والتشغيل، وذلك بهدف توفير بيئة مناسبة وداعمة للقطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
يذكر أنّ المجمّع يحقّق مجموعة من الأهداف خلال الموسم، منها رفع الطاقة الاستيعابية بقرابة 186 ألف حاج في مشعر منى، وذلك بعد نقل الجهات التي لا تقدّم خدمات مباشرة للحجاج إلى المجمّع، ما وفّر نحو 23% من مساحة مشعر منى، كذلك يسهّل عملية التواصل والتنسيق بين جهات المنظومة الحكومية، إضافةً إلى تهيئة بيئة عملية تراعي احتياجات العاملين خلال الموسم.
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