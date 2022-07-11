“الأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، و الخرخير، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة، وشرورة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً