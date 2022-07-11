شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت المقصلة.. الأجنبي الأول يقرر الرحيل عن أهلي جدة بعد الهبوط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الأجنبي الأول في صفوف فريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة رحيله رسميًا وذلك بعد الهبوط لدوري الدرجة الاولى السعودي.

كارلوس إدواردو يرحل عن أهلي جدة

وشهدت الآونة الأخيرة الكثير من الأحداث المتصاعدة عن مستقبل بعض لاعبي نادي أهلي جدة المحليين منهم والأجانب وذلك عقب الهبوط لدوري يلو.

قبل أن يعلن الدولي البرازيلي كارلوس إدواردو رحيله الرسمي عن فريقه الذي إنضم له لمدة عام ونصف العام خلال شهر يناير الماضي بعد أن فسخ عقده مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وقرر إدواردو إعلان رحيله الرسمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام منهيًا بذلك الرحيل القصيرة له ومؤكدًا أن الفريق سيبقى في قلبه مع إبداء الامتنان للجمهور بسبب الدعم الكبير الذي حظي به.

رسالة كارلوس إدواردو لجماهير أهلي جدة

وقال إدواردو: “ لقد بذلت قصارى جهدي مع الفريق في جميع المباريات التي خضتها وكنت آمل أن يعود كبيرًا كما عهدناه دومًا لكن أنهي مسيرتي اليوم في النادي الذي جعلني أشعر بأنني متواجد في منزلي وعشت معه التجرية التي لا تنسى في بلد أعتبرها بلدي الثانية وسأبقى ممتنًا للسعودية للأبد".

تاريخ إدواردو في المملكة العربية السعودية

ولا تعد محطة أهلي جدة هي الأولى التي يخوضها البرازيلي في المملكة حيث خاض تجربة رائعة مع نادي الهلال بين عامي 2015 و2020 وتوج خلال تلك الفترة بثمانية ألقاب ثلاثة منها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالإضافة إلى لقبين لكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

أبرز مساهات كارلوس إدواردو