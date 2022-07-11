شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : غيوم وسحب رعدية على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ان النظام الالي للإنذار المبكر تنبيهاً بوجود تشكيلات من السحب تخللها سحب ركامية رعدية على منطقة مكة المكرمة تشمل المرتفعات الشرقية منها ، إضافة الى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة ويسبقها رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار ، ومن المتوقع تستمر الأجواء من غائمة الى غائمة جزئياً اليوم وغداً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، ودرجات الحرارة المتوقعة 42 درجة مئوية

واضاف " العقيل " يستمر توقع السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسيرو الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لهطول امطار رعدية مسبوقة برياح نشطة. كما لا يستبعد ظهور العوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.