شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة يرشدون 1635 حاجاً أول أيام التشريق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن بمعسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية أمس- أول أيام التشريق - 1635 حاجاً من مختلف الجنسيات، منهم 427 حاجاً أوصلوا إلى مقار حملاتهم، و1208 حاجاً تم إرشادهم بالتوجيه والشرح، وذلك خلال 240 طلعة.

وهيأت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في يوم العيد وأيام التشريق أكثر من 1100 كشاف وجوال وقائد يعملون في ستة مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني والإرشاد عن بُعد من خلال التطبيقات الالكترونية التي أطلقتها الجمعية هذا العام.