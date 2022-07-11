شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة باشرت 2729 بلاغًا في الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الإدارة العامة لتجربة العميل بأمانة العاصمة المقدسة جهودها المكثفة خلال موسم الحج، من أجل تحسين الخدمات البلدية وإزالة أية معوقات على وجه السرعة.

وتستقبل الإدارة العامة البلاغات في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر الخط رقم 940 الخاص بنظام البلاغات والشكاوي، بجانب إشارات النداءات اللاسلكية، حيث تقوم بالتفاعل فورى مع البلاغات.

وقد تلقت الإدارة خلال الفترة من 1 إلى 11 ذى الحجة 1443ه، (2,729) بلاغ عبر خط 940 بواقع (2156) في مكة المكرمة و(573) في المشاعر المقدسة، بجانب (35680) إشارة من خلال النداءات اللاسلكية، فضلًا عن متابعة بلاغات (1365) عميل.