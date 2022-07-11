اخبار الخليج – «البلديات» و«الأشغال» تقيمان ورشة العمل الأولى لمتطلبات البنية التحتية للتشجير

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ووزارة‭ ‬الاِشغال‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬الأولى‭ ‬لمناقشة‭ ‬الخطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمتطلبات‭ ‬تهيئة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬التشجير،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ووكيل‭ ‬الأشغال‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭.‬

وأوضح‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬أن‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬‮«‬البلديات‮»‬‭ ‬تناولت‭ ‬آلية‭ ‬العمل‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمتطلبات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬التشجير‭ ‬وتوزيع‭ ‬المهام‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الوزارتين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬منها‭ ‬هو‭ ‬تهيئة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لمد‭ ‬شبكات‭ ‬الري‭ ‬للمناطق‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬زراعتها‭ ‬حسب‭ ‬الخطة‭ ‬الموضوعة‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬تضمين‭ ‬أعمال‭ ‬التشجير‭ ‬على‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرقات‭ ‬الحالية‭ ‬وكذلك‭ ‬المشاريع‭ ‬الجديدة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬وزارتي‭ (‬البلديات‭ ‬والأشغال‭) ‬وضع‭ ‬آلية‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬التشجير،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2035،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بشأن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬التشجير‭ ‬بمختلف‭ ‬الشوارع‭ ‬والتقاطعات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتحقيق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭. ‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬مستمرة‭ ‬بين‭ ‬الوزارتين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬وتوحيدها‭ ‬بشكل‭ ‬تكاملي‭ ‬لتحقيق‭ ‬المبادرات‭ ‬والسياسات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬التشجير‭ ‬وتحفيز‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬التشجير‭ ‬لضمان‭ ‬بلوغ‭ ‬الهدف‭ ‬السنوي‭ ‬وتوفير‭ ‬السياسات‭ ‬الداعمة‭ ‬للتشجير،‭ ‬واعتماد‭ ‬الآليات‭ ‬اللازمة‭ ‬لرصد‭ ‬التطور‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬التشجير،‭ ‬وتوحيد‭ ‬المعايير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتشجير‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل،‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬التشجير‭ ‬وزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء،‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬بمختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬لتجميل‭ ‬الشوارع‭ ‬والتقاطعات،‭ ‬والحدائق،‭ ‬والمدن‭ ‬الإسكانية،‭ ‬والمنتزهات‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تضع‭ ‬مشاريع‭ ‬التشجير‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياتها،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لخطة‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2035‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬قطاع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬خططاً‭ ‬استراتيجية‭ ‬لعمل‭ ‬الامدادات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتغطية‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬وتهيئتها‭ ‬لأعمال‭ ‬التشجير،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬مد‭ ‬الشبكات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية‭ ‬للمياه‭ ‬المعالجة‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬المعالجة‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لأعمال‭ ‬الخزانات‭ ‬التجميعية‭ ‬لهذه‭ ‬المياه‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬تتناسب‭ ‬وتتعاطى‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لملف‭ ‬التشجير،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الورشة‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الوزارتين‭ ‬لتقييم‭ ‬الشبكات‭ ‬والخزانات‭ ‬القائمة‭ ‬حالياً،‭ ‬وذلك‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬فاعليتها‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬صيانتها‭ ‬او‭ ‬استبدالها‭ ‬وزيادة‭ ‬طاقتها‭ ‬الاستيعابية‭ ‬إذا‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭ ‬لذلك،‭ ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وضع‭ ‬خطوط‭ ‬تحويلية‭ ‬وبديلة‭ ‬لضمان‭ ‬التشغيل‭ ‬المستمر‭ ‬والسليم‭ ‬لهذه‭ ‬الشبكات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بنظام‭ ‬الضغط‭.‬

وأكد‭ ‬الخياط‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬تام‭ ‬بأن‭ ‬يضع‭ ‬جميع‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستكمال‭ ‬متطلبات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير،‭ ‬والتي‭ ‬ستحدد‭ ‬أولويات‭ ‬التنفيذ‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الدورات‭ ‬المالية‭ ‬لبرنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭ ‬2026‭.‬