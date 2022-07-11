اخبار دوليه – «لنستعد للتقشف وخفض الاستهلاك».. فرنسا تتأهب لقطع «كلي» للغاز الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - دعا‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬برونو‭ ‬لومير،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعات‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬إيكس‭-‬آن‭-‬بروفانس‭ (‬جنوب‭) ‬إلى‭ ‬الاستعداد‭ ‬مسبقاً‭ ‬‮«‬لقطع‭ ‬كلي‮»‬‭ ‬لإمدادات‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬الخيار‭ ‬الأكثر‭ ‬ترجيحًا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬دعونا‭ ‬نستعد‭ ‬للقطع‭ ‬الكلي‭ ‬للغاز‭ ‬الروسي،‭ ‬إنه‭ ‬الآن‭ ‬الخيار‭ ‬الأكثر‭ ‬احتمالا‭. ‬وهذا‭ ‬يفترض‭ ‬بنا‭ ‬الاسراع‭ ‬في‭ ‬استقلالية‭ ‬طاقتنا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مستقلون‭ ‬للغاية،‭ ‬ولا‭ ‬نحبذ‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الآخرين‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاستقلال‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الطاقة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬الاستعداد‭ ‬الآن‭ ‬لمعركة‭ ‬التنظيم‭ ‬والتقنين‭ ‬والتقشف‭ ‬وخفض‭ ‬الاستهلاك‭.. ‬علينا‭ ‬الآن‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أثار‭ ‬إعادة‭ ‬تأميم‭ ‬شركة‭ ‬الكهرباء‭ ‬الفرنسية‭ ‬بالكامل‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬إليزابيث‭ ‬بورن‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

ورأى‭ ‬لومير‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وحدة‭ ‬القيادة‭ ‬الكاملة‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬ستسمح‭ ‬‮«‬باتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬أسرع‭ ‬بشأن‭ ‬القضية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإنتاج‭ ‬كهرباء‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‮»‬‭.‬

وتمثل‭ ‬أزمة‭ ‬الطاقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للوزير‭ ‬‮«‬أهم‭ ‬قضية‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‮»‬،‭ ‬ويجب‭ ‬الاستعداد‭ ‬لقطع‭ ‬كلي‭ ‬في‭ ‬إمدادات‭ ‬الغاز‭.‬

وأكد‭ ‬لومير‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نواجه‭ ‬أزمة‭ ‬طاقة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تولد‭ ‬تبعات‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية‭ ‬وعلى‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وعلى‭ ‬أداء‭ ‬شركاتنا‭ ‬وعلى‭ ‬الأداة‭ ‬الصناعية‭ ‬الفرنسية‮»‬‭.‬