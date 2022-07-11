2729 بلاغًا باشرتها أمانة العاصمة المقدسة في الحج

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الإدارة العامة لتجربة العميل بأمانة العاصمة المقدسة جهودها المكثفة خلال موسم الحج، من أجل تحسين الخدمات البلدية وإزالة أية معوقات على وجه السرعة.

وتستقبل الإدارة العامة البلاغات في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر الخط رقم 940 الخاص بنظام البلاغات والشكاوي، بجانب إشارات النداءات اللاسلكية، حيث تقوم بالتفاعل فورى مع البلاغات.

وقد تلقت الإدارة خلال الفترة من 1 إلى 11 ذى الحجة 1443هــ، (2,729) بلاغ عبر خط 940 بواقع (2156) في مكة المكرمة و(573) في المشاعر المقدسة، بجانب (35680) إشارة من خلال النداءات اللاسلكية، فضلًا عن متابعة بلاغات (1365) عميل.

وتركزت معظم بلاغات العملاء على ملاحظات تتعلق بخدمات النظافة وصيانة الطرق والإنارة والابلاغ عن باعة جائلين بدون تصاريح.