اخبار الخليج – وزير شؤون الشباب والرياضة يستقبل رجل الأعمال سفيان المؤيد

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬السيد‭ ‬سفيان‭ ‬المؤيد‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعرض‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬سفيان‭ ‬المؤيد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأهم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وزيادة‭ ‬منسوب‭ ‬الخبرة‭ ‬لديهم‭ ‬وتطوير‭ ‬امكانياتهم‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬وإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التباحث‭ ‬حول‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لزيادة‭ ‬حجم‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للبرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬الموجهة‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭.‬

وأشاد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬بدعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للحركة‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬شراكات‭ ‬متميزة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬مشروعاتهم‭ ‬وابتكاراتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬سفيان‭ ‬المؤيد‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وحرصها‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬النبيلة‭ ‬تجاه‭ ‬الشباب‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمشروعاتهم‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مسؤولياته‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تجاه‭ ‬شباب‭ ‬المملكة‭.‬