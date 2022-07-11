اخبار الخليج – وزير شؤون الشباب والرياضة يستقبل رجل الأعمال سفيان المؤيد

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، رجل الأعمال السيد سفيان المؤيد.
وخلال اللقاء استعرض سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة مع السيد سفيان المؤيد العديد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع الشبابي في مملكة البحرين وأهم المبادرات التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة والرامية إلى تمكين الشباب وزيادة منسوب الخبرة لديهم وتطوير امكانياتهم والعمل على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشابة في مختلف المجالات، كما تم التباحث حول الفرص المتاحة لزيادة حجم دعم القطاع الخاص للبرامج والفعاليات الموجهة للشباب البحريني.
وأشاد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد بدعم القطاع الخاص للحركة الشبابية في المملكة عبر الدخول في شراكات متميزة مع وزارة شؤون الشباب والرياضة لتنفيذ مبادرات وبرامج تساهم في تأهيل الشباب البحريني لسوق العمل بالإضافة الى دعم مشروعاتهم وابتكاراتهم في مختلف المجالات.
ومن جانبه أعرب السيد سفيان المؤيد عن تقديره للدور الذي تقوم به وزارة شؤون الشباب والرياضة في احتضان الشباب البحريني وحرصها التام على إطلاق مبادرات تحمل في طياتها العديد من الأهداف النبيلة تجاه الشباب مؤكدا حرص القطاع الخاص على دعم المبادرات والبرامج الشبابية التي تساهم في الارتقاء بمشروعاتهم وذلك انطلاقا من مسؤولياته الاجتماعية تجاه شباب المملكة.
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