شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا لليد 2022 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق كرة اليد عن موعد مباراة مصر والكاميرون التي تجمع بينهما اليوم الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر يوليو للعام الجاري 2022 لحساب مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد في نسختها الخامسة والعشرين التي تحتضنها القاهرة خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 18 من نفس الشهر.

موعد مباراة مصر والكاميرون

ويدخل المنتخب الوطني المصري تلك المواجهة بهدف الحفاظ على لقبه للمرة الثانية تواليًا والمرة الثانية في تاريخه.

ومن المُنتظر أن تنطلق الموقعة النارية بين المنتخبين في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وذلك على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويتسلح المنتخب المصري في تلك المواجهة بمجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين على رأسهم علي زين نجم برشلونة الاسباني الذي حصد معهم لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مع يحيى خالد لاعب فيزبريم المجري ومحمد سند بجانب الثنائي المحترف في دينامو بوخارست الروماني احمد خيري ومحمد ممدوح هاشم.

ولا تقتصر الأسماء المميزة على ذلك الحد فحسب بل يتوفر المنتخب الوطني المصري على مجموعة من بعض اللاعبين الآخرين أمثال أحمد الأحمر ويحيى الدرع وكريم هنداوي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا

تنقل فعاليات المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية والمنتخبات المصرية.