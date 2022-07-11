58 نفقاً تخترق جبال مكة لتحاكي مدن العالم

محمد بن مسعود - الدمام - أنفاق عملاقة تخترق جبال مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ذهاباً وإياباً ، لتشكل معلماً مهماً للبنية التحتية ، وتسهم في التغلب على وعورة الطبيعة الطبوغرافية، لتسهيل وصول الحجاج إلى المسجد الحرام دون عناء، ويبلغ إجمالي عدد الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة نحو 58 نفقاً، وتبلغ أطوالها الإجمالية أكثر من 30 كيلو متراً، وتحتوي في مجملها على أكثر من 66935 وحدة إنارة و599 مروحة نفاثة، و42 مولداً احتياطياً، كما تحتوي على عدد من مضخات المياه وشبكات إطفاء الحريق والحساسات وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها.
ووضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة العاصمة المقدّسة الخطط والترتيبات كافة منذ وقت مبكر وقبل دخول الموسم لتهيئة ومتابعة شبكة الأنفاق الموجودة بمكة المكرّمة والمشاعر المقدسة، والتي تسهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تعانيها العاصمة المقدّسة خلال رحلة ضيوف الرحمن لمدن الحج الثلاث .
وشكّلت الأمانة عدداً من الفرق الفنية لمتابعة جاهزية هذه الأنفاق لاستقبال وفود المعتمرين والحجاج والزوّار وأرتال السيارات خلال هذه الأيام.
وتقوم الفرق الفنية بمتابعة صيانة الشبكات الكهربائية والمصابيح وأجهزة الإنذار والحريق وتفقد عناصر الشبكة وجميع مكوناتها من إضاءة وأنظمة تهوية وإطفاء ووسائل سلامة وغيرها.
وأكّدت الأمانة حرصها على تهيئة كافة الأوضاع لزوار بيت الله الحرام وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم.
وتقوم الأمانة بالإشراف على تشغيل وصيانة جميع عناصر هذه الشبكة من خلال جهاز فني متخصص ومكوّن من مهندسين ومشرفين وفنيين متخصصين.
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وكانت الأمانة قد أعدت العديد من المشاريع الخاصة بصيانة وتشغيل شبكات الأنفاق وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات لزوّار وقاصدي المسجد الحرام، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على تهيئة كافة الأوضاع الكفيلة براحة وطمأنينة ضيوف الرحمن في كل الأوقات.
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