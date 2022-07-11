“السديس” يصدر قراراً بتكليف “نحاس” مديراً لمركز الإنتاج المرئي و”المنصوري” للاتصال بالمسجد الحرام  

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بتكليف الأستاذ باسل بن ممدوح نحاس مديراً لمركز الإنتاج المرئي . وأكد أن هذا القرار يأتي بهدف تمكين القيادات الشابة من خدمة القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله. كما أكد على ضرورة بذل أقصى الجهود خلال موسم الحج لمواكبة الاستعداد الأمثل في خدمة ضيوف الرحمن وبذل أقصى الطاقات والإمكانات لتوفير البيئة الإيمانية الخاشعة لهم. على جانب آخر، أصدر السديس قراراً بتكليف الأستاذ منصور المنصوري مديرًا عاماً للإعلام والاتصال بالمسجد الحرام ومساعداً لمدير عام الإنتاج المرئي والمسموع ومديراً للمركز الإعلامي . وأكد أن هذا القرار يأتي بهدف تمكين القيادات الشابة من خدمة القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله. أخبار قد تهمك

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