الفريق “العمرو” يرعى حفل جائزة المديرية العامة للدفاع المدني للتميز 1443 هـ

محمد بن مسعود - الدمام - رعى معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، احتفال جائزة المديرية العامة للدفاع المدني للتميز لحج عام 1443 هـ. وتأتي الجائزة ضمن منظومة من الأعمال والإجراءات التي تعمل عليها المديرية العامة للدفاع المدني من أجل تحقيق بيئة عمل محفزة وتنافسية بين منسوبي القطاع وتطوير وتأهيل قدراتهم ومهاراتهم بما ينعكس إيجابيا على أدائهم ويحقق أعلى درجات الإتقان للأمن وسلامة الوطن.

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