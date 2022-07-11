اخبار دوليه – روسيا توقف تدفق الغاز عن أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - أغلقت روسيا صباح اليوم الاثنين، بداية من الساعة السابعة صباحا، خط نقل الغاز «السيل الشمالي-1» إلى أوروبا، لإجراء أعمال صيانة من 11 إلى 21 يوليو.
ويتزامن هذا الإجراء مع مخاوف في السوق الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم نقص الغاز في أوروبا.
وأكدت وكالة «نوفوستي» في وقت سابق أنه إذا لم يتم نقل كميات الغاز التي تتدفق عن طريق «السيل الشمالي-1» بطرق بديلة، فقد تواجه أوروبا زيادة حادة في أسعار «الوقود الأزرق».
وأضافت أنه من غير الممكن استبدال الكمية بأكملها، لأن أوكرانيا حدت من دخول الغاز الروسي للعبور بسبب القوة القاهرة، كما تحظر العقوبات المضادة الروسية استخدام «يامال-أوروبا» عبر بولندا.
وأعربت بعض البلدان من بينها ألمانيا والنمسا عن مخاوفها من أن الإمدادات عبر خط الأنابيب بعد الانتهاء من العمل قد تنخفض أو تتوقف.
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