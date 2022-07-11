اخبار دوليه – روسيا توقف تدفق الغاز عن أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - أغلقت‭ ‬روسيا‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباحا،‭ ‬خط‭ ‬نقل‭ ‬الغاز‭ ‬‮«‬السيل‭ ‬الشمالي‭-‬1‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا،‭ ‬لإجراء‭ ‬أعمال‭ ‬صيانة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬يوليو‭.‬

ويتزامن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬مع‭ ‬مخاوف‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الأوروبية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬نقص‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وأكدت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬نوفوستي‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬نقل‭ ‬كميات‭ ‬الغاز‭ ‬التي‭ ‬تتدفق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬‮«‬السيل‭ ‬الشمالي‭-‬1‮»‬‭ ‬بطرق‭ ‬بديلة،‭ ‬فقد‭ ‬تواجه‭ ‬أوروبا‭ ‬زيادة‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬‮«‬الوقود‭ ‬الأزرق‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الممكن‭ ‬استبدال‭ ‬الكمية‭ ‬بأكملها،‭ ‬لأن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬حدت‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭ ‬للعبور‭ ‬بسبب‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة،‭ ‬كما‭ ‬تحظر‭ ‬العقوبات‭ ‬المضادة‭ ‬الروسية‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬يامال‭-‬أوروبا‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬بولندا‭.‬

وأعربت‭ ‬بعض‭ ‬البلدان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ألمانيا‭ ‬والنمسا‭ ‬عن‭ ‬مخاوفها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإمدادات‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬الأنابيب‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬قد‭ ‬تنخفض‭ ‬أو‭ ‬تتوقف‭.‬