“في ثالث أيام العيد”.. “الصحة”: تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 يوليو 2022، تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 800462 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 629 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 785107 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” عدم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبقى الإجمالي 9221 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 133 حالة. أخبار قد تهمك

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