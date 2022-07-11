شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز الكاف 2022.. الأهلي المصري ضمن القائمة النهائية للحصول على جائزة أفضل نادي في إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم القائمة النهائية الخاصة بجوائز الكاف 2022 وهي التي شهدت تواجد فريق الكرة الأول بنادي الأهلي المصري ضمن الأندية المرشحة لحصد الجائزة.

القائمة النهائية للأندية المرشحة للحصول على جوائز الكاف 2022

وشهدت القائمة الأولية التي تم الكشف عنها الشهر الماضي تواجد عشرة أندية دفعة واحدة قبل أن يعلن الكاف اليوم الأثنين القائمة المختصرة التي تضمنت وجود خمسة فرق فقط.

وتواجد في القائمة النهائية النادي الأهلي المصري بالإضافة إلى نهضة بركان المغربي مع بترو أتلتيكو الأنجولي واورلاندو بايرتس من جنوب إفريقيا بجانب الوداد المغربي.

في الوقت الذي تم فيه إستبعاد الخماسي الآخر الرجاء البيضاوي المغربي مع مازيمبي الكونجولي ووفاق السطيف الجزائري والثنائي الليبي أهلي طرابلس والاتحاد.

أسباب تواجد الخماسي في القائمة النهائية

وجاء تواجد الأهلي المصري في القائمة النهائية المرشحة للحصول على جائزة أفضل نادي في إفريقيا 2022 بعد الوصول لنهائي دوري الأبطال قبل الخسارة من الوداد بهدفين مقابل لا شيء ليضمن أبناء وليد الركراكي تواجدهم في القائمة النهائية أيضًا.

فيما يتواجد نهضة بركان بعد أن نجح في الظفر بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مع بترو أتلتيكو الأنجولي الذي كان بمثابة الحصان الأسود لنسخة دوري أبطال إفريقيا 2022 قبل الخروج على يد الوداد من نصف النهائي.