شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز الكاف 2022.. مصر ضمن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ضمن منتخب مصر تواجده في القائمة النهائية المرشحة للحصول على جائزة أفضل منتخب في القارة السمراء عن العام المنصرم 2022 وذلك بفضل النجاحات التي تم تحقيقها على يد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل عن منصبه بعد الفشل في الوصول لنهائيات كأس العالم فيفا قطر.

مصر ضمن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا

وسبق وأن تواجد عشرة منتخبات في القائمة الأولية التي تم الكشف عنها الشهر الماضي قبل أن يتم تقليصها بواسطة الكاف حتى يصبح العدد النهائي خمسة منتخبات اليوم الإثنين.

وضمت القائمة النهائية بجانب المنتخب المصري أربعة منتخبات أخرى وهي السنغال بالإضافة إلى الكاميرون مع المغرب وبوركينا فاسو.

في الوقت الذي تم فيه إستبعاد بعض المنتخبات التي تواجدت في القائمة الأولية وهم جزر القُمر والمنتخب المالي بجانب منتخب غينيا الإستوائية وجامبيا والمنتخب العربي التونسي.

أسباب تواجد المنتخبات الخمسة في القائمة النهائية

من مباراة مصر والسنغال

وجاء السبب وراء تواجد منتخب مصر في القائمة النهائية بفضل وصول الفراعنة لنهائي كأس الامم الأفريقية بالإضافة إلى وصول كتيبة محمد صلاح للدور الفاصل المؤهل للمونديال.

في الوقت الذي يحضر فيه أسود التيرانجا بعد الفوز بلقب الأمم الأفريقية والوصول لكأس العالم والمغرب التي كررت نفس الانجاز بالظهور في المونديال.

فيما جاء تواجد المنتخب الكاميروني بفضل احتلال المركز الثالث في كأس الامم الافريقية الأخيرة والحصول على البرونزية بجانب المنتخب البوركيني الذي أذهل الجميع وحصد المركز الرابع.

موعد توزيع الجوائز

ومن المُنتظر أن يتم توزيع الجوائز في العاصمة المغربية الرباط يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري في المغرب.