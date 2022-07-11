شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة صلاح ومحرز.. الكاف يكشف النقاب عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية للعام الجاري 2022 وهي التي ضمت مجموعة من أفضل اللاعبين نظير العطاءات التي قاموا بها خلال الموسم المنصرم 2021-2022.

صلاح ومحرز في القائمة النهائية المرشحة لحصد الأفضل في إفريقيا

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن القائمة النهائية التي تم الإعلان عنها بواسطة الكاف لإختيار أفضل لاعب في القارة السمراء تضمنت الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي والعربي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليج.

وبجانب الثنائي العربي يتواجد المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والدولي السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني الجديد مع الكاميروني كارل توكو إكامبي لاعب ليون الفرنسي ومواطه فينسنت أبوبكار لاعب النصر

ولم تقتصر تلك الأسماء على ذلك الحد فحسب بل شهدت أيضًا تواجد الإيفواري سيباستيان هالار المنتقل حديثا لبوروسيا دورتموند الألماني والغيني نابي كايتا لاعب ليفربول بجانب السنغالي إداوار ميدني حارس مرمي تشيلسي، وأخيرًا السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نابولي.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول الموسم الماضي ؟

خاض صلاح الموسم الماضي مع فريق نادي ليفربول 51 مباراة في جميع البطولات نجح خلالها في تسجيل 31 هدف بالإضافة إلى صناعة 16 آخرين وتمكن من الحصول على لقب هداف البريميرليج بجانب قائمة أفضل صانع العاب في الدوري الأنجليزي.

وسيطر الفرعون المصري على الجوائز الفردية بعد ان حصد هدف الموسم ولاعب العام من رابطة الكتاب بجانب تتويجه بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير ومن تصويت النقاد الرياضيين.

وفيما يخص البطولات الجماعية تمكن من خطف لقب كأس الرابطة وكأس الاتحاد الأنجليزي بجاب وصيف بطل إفريقيا مع المنتخب المصري ووصيف حامل لقب دوري أبطال أوروبا بالخسارة في النهائي من ريال مدريد.

أبرز أرقام رياض محرز مع مانشستر سيتي موسم 2021-2022

أما فيما يخص الدولي الجزائري رياض محرز فقد نجح خلال الموسم الماضي في المشاركة بـ47 مباراة مع كتيبة بيب جوارديولا تمكن خلالها من المساهمة في 38 هدفًا بعد أن سجل 24 هدفًا في مختلف المسابقات المحلية وكذلك القارية وصنع الدولي الجزائري 14 هدفا آخرين.

وبالنظر إلى البطولات فقد نجح في قيادة فريقه لحصد لقب الدوري الانجليزي الممتاز على حساب نادي ليفربول لكنه لم يتمكن من قيادة منتخب بلاده للوصول إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

موعد حفل اختيار الافضل في افريقيا 2022

يُذكر أن الحفل الخاص بالكاف يقام يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري في العاصمة المغربية الرباط ويحضره عدد كبير من الضيوف واللاعبين السابقين.