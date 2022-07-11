شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج يستقبل عددًا من الوزراء والقيادات الأمنية بمقر "كدانة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الصحة الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وعددًا من المسؤولين من مدنيين وعسكريين اليوم شركة " كدانة " للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة.

وكان في استقبالهم بمقر الشركة بمشعر منى وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة شركة كدانة للتنمية والتطوير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وعبر الجميع عن شكرهم للجهات المشاركة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بأمن وراحة منذ قدومهم وحتى مغادرتهم بإذن الله تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة " حفظها الله ".