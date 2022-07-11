شكرا لقرائتكم خبر عن مليون نسخة من المصاحف الشريفة هدية خادم الحرمين للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توزع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، هدية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وبمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية، على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، والعاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

وتبدأ الوزارة عملية توزيع الهدية التي تبلغ مليون نسخة من القرآن الكريم على حجاج بيت الله الحرام المغادرين إنفاذا للتوجيه السامي الكريم، الذي يأتي استمراراً للعناية العظيمة والاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة في خدمة القرآن الكريم، واتساقاً مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.