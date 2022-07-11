شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت لتوزيع المصاحف على الحجاج خلال طواف الوداع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوت لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم لطواف الوداع، حيث أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح.

وبين أن الروبوت يمتاز بسهولة التنقل بدون علامات، وكذلك الدقة في الحركة وتحديد المواقع حيث يستخدم نظام ملاحي تلقائي مزدوج (سلام)، ولديه مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص، كما يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس، لمدة تتجاوز (12) ساعة، من خلال بطارية قابلة للاستبدال في أي وقت، يستغرق شحنها حوالي أربع ساعات، ويبلغ وزن الروبوت 59 كجم، وسرعة 1.2-0.5م/ثانية (يمكن التحكم بها)، ويتحمل الروبوت 10 كجم، ويصل الحد الأعلى إلى 40 كجم، ويبلغ أبعاد الروبوت 565*537*1290 مم.

وأشار الفريح أن استخدام التقانة والتطبيقات الحديثة والذكاء الاصطناعي يعد من أولويات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك لمواكبة رؤية الرئاسة العامة التطويرية 2024 الرامية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تطبيق أعلى معايير الراحة والطمأنينة خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.