شاهد.. أحدث ظهور للمستشار تركي آل الشيخ وهو يعلن التحدي في هذه اللعبة

محمد بن مسعود - الدمام - نشر عضو شرف نادي النصر السعودي، عبدالرحمن بن محمد الحمود، مقطع فيديو يُظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه ، المستشار بالديوان الملكي، تركي آل الشيخ، وهو بصحة جيدة ويعرب عن رغبته بلعب الشطرنج، ما أثار ردود فعل على تويتر.

ونشر الحمود مقطع فيديو يُظهر آل الشيخ وهو يقول: “تعال.. تلعب شطرنج”، على حد تعبيره.

وعلّق عضو شرف نادي النصر على المقطع بالقول: “ايه ابلعب شطرنج ، والحمدلله على سلامتك”، ليجيب آل الشيخ بنشر مقطع ساخر لشخصين يمارسان هذه اللعبة.

وتداول عدد من المغردين المقطع مهنئين رئيس هيئة بالسلامة.