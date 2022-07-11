محمد بن مسعود - الدمام - نشر عضو شرف نادي النصر السعودي، عبدالرحمن بن محمد الحمود، مقطع فيديو يُظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه ، المستشار بالديوان الملكي، تركي آل الشيخ، وهو بصحة جيدة ويعرب عن رغبته بلعب الشطرنج، ما أثار ردود فعل على تويتر.
ونشر الحمود مقطع فيديو يُظهر آل الشيخ وهو يقول: “تعال.. تلعب شطرنج”، على حد تعبيره.
وعلّق عضو شرف نادي النصر على المقطع بالقول: “ايه ابلعب شطرنج ، والحمدلله على سلامتك”، ليجيب آل الشيخ بنشر مقطع ساخر لشخصين يمارسان هذه اللعبة.
وتداول عدد من المغردين المقطع مهنئين رئيس هيئة بالسلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور للمستشار تركي آل الشيخ وهو يعلن التحدي في هذه اللعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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