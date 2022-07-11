اخبار دوليه – هل تعيد موجة أوميكرون الجديدة عقارب الجائحة إلى الوراء؟

محمد بن مسعود - الدمام - دعا‭ ‬المركز‭ ‬الأوروبي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬السارية‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬المراقبة‭ ‬والحذر،‭ ‬إزاء‭ ‬الارتفاع‭ ‬المطرد‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬بالسلالات‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬متحور‭ ‬أوميكرون‭ (‬أوميكرون‭ ‬5‭) ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ارتفعت‭ ‬خصوصاً‭ ‬بين‭ ‬الذين‭ ‬تجاوزوا‭ ‬الخامسة‭ ‬والستين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬بنسبة‭ ‬32‭% ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬62‭.‬8‭% ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الذروة‭ ‬الذي‭ ‬بلغته‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وأوصى‭ ‬التقرير‭ ‬الدوري‭ ‬الأخير‭ ‬للمركز‭ ‬بتسريع‭ ‬حملات‭ ‬توزيع‭ ‬الجرعة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمن‭ ‬تجاوزوا‭ ‬الخامسة‭ ‬والستين،‭ ‬والمصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬مزمنة،‭ ‬أو‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬أو‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭. ‬وكانت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للأدوية‭ ‬قد‭ ‬نبهت‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬التغطية‭ ‬بالجرعة‭ ‬الرابعة،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬معدلها‭ ‬21%‭ ‬من‭ ‬المسنين،‭ ‬و45‭% ‬بين‭ ‬المصابين‭ ‬بنقص‭ ‬مناعي‭.‬

كان‭ ‬المركز‭ ‬الأوروبي‭ ‬نصح‭ ‬بعدم‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬الخريف‭ ‬لتناول‭ ‬الجرعة‭ ‬الرابعة،‭ ‬لأنها‭ ‬تعزز‭ ‬الاستجابة‭ ‬المناعية‭ ‬بنسبة‭ ‬عالية،‭ ‬وتحمي‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬الخطرة‭ ‬عند‭ ‬الإصابة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬السلالة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬متحور‭ ‬أوميكرون‭ ‬تتمتع‭ ‬بقدرة‭ ‬على‭ ‬السريان‭ ‬تفوق‭ ‬جميع‭ ‬المتحورات‭ ‬السابقة،‭ ‬ومن‭ ‬خصائصه‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬يصابون‭ ‬به‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتعرضوا‭ ‬للإصابة‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬أو‭ ‬ثالثة‭.‬

ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬المركز،‭ ‬إن‭ ‬الجرعة‭ ‬المنشطة‭ ‬هي‭ ‬السبيل‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬الفيروس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬السريان‭ ‬السريع‭ ‬والكثيف،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الوارد‭ ‬حالياً‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬تدابير‭ ‬الإقفال‭ ‬أو‭ ‬إجراءات‭ ‬الوقاية‭ ‬المشددة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تفرضها‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭. ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تفرض‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬المصابين،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬مراقبة‭ ‬تنفيذه‭ ‬تراجعت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭.‬

كانت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للأدوية‭ ‬قد‭ ‬خفضت‭ ‬الفترة‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬جرعتين‭ ‬من‭ ‬اللقاح‭ ‬ضد‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بيّنت‭ ‬الدراسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬أن‭ ‬فاعلية‭ ‬الجرعة‭ ‬تنخفض‭ ‬بنسبة‭ ‬ملحوظة‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تناولها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المتحورات‭ ‬الجديدة‭ ‬تقتضي‭ ‬عادة‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬الجرعة‭ ‬اللقاحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬فاعليتها‭. ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬ثلاث‭ ‬جرعات‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬أي‭ ‬خطر‭ ‬ولا‭ ‬تنجم‭ ‬عنه‭ ‬أعراض‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬تذكر،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬يوازي‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬اللقاح‭.‬

وفيما‭ ‬استبعدت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬التدابير‭ ‬المتشددة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬معتمدة‭ ‬خلال‭ ‬الموجات‭ ‬الوبائية‭ ‬السابقة،‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الألمانية‭ ‬بأن‭ ‬تدابير‭ ‬إقفال‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬الخريف‭ ‬المقبل‭ ‬جاهزة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ارتفاع‭ ‬سريع‭ ‬وكثيف‭ ‬للإصابات،‭ ‬أو‭ ‬تعرض‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬للضغط‭ ‬أو‭ ‬ظهور‭ ‬متحورات‭ ‬جديدة‭.‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للأدوية‭ ‬بأن‭ ‬مصانع‭ ‬الأدوية‭ ‬جاهزة‭ ‬لإنتاج‭ ‬كميات‭ ‬كافية‭ ‬من‭ ‬اللقاحات‭ ‬المكيفة‭ ‬مع‭ ‬خصائص‭ ‬السلالة‭ ‬الجديدة،‭ ‬أي‭ ‬أنها‭ ‬لقاحات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬المتحور‭ ‬الأصلي‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬ووهان،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬متحور‭ ‬أوميكرون‭. ‬وكانت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأميركية‭ ‬للأدوية‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المنتجة‭ ‬إعداد‭ ‬لقاح‭ ‬جديد‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬ووهان‭ ‬ومن‭ ‬متحور‭ ‬أوميكرون‭ ‬5‭.‬