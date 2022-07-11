اخبار دوليه – صورة تثير مشاعر السعوديين لعائلة قبل أكثر من 30 عاماً لذبح الأضحية

محمد بن مسعود - الدمام - لم‭ ‬تكن‭ ‬أسرة‭ ‬التركي‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مطابقتها‭ ‬خلال‭ ‬احتفالات‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬والتي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬تجمع‭ ‬الأبناء‭ ‬حول‭ ‬الأب‭ ‬وهو‭ ‬يقوم‭ ‬بذبح‭ ‬الأضحية،‭ ‬ستجد‭ ‬هذا‭ ‬الرواج‭ ‬وتعود‭ ‬للواجهة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عيد‭ ‬أضحى‭ ‬لتعبر‭ ‬عن‭ ‬التلاحم‭ ‬الأسري‭.‬

مشاعر‭ ‬أسرة‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بسبب‭ ‬تداول‭ ‬صورة‭ ‬الأب‭ ‬والأبناء‭ ‬وهم‭ ‬يتشاركون‭ ‬في‭ ‬ذبح‭ ‬الأضحية‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬عائلية‭ ‬مليئة‭ ‬بالفرحة‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬الأبناء‭ ‬وهو‭ ‬فهد‭ ‬سليمان‭ ‬التركي‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬العربية‭.‬نت‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬الصورة‭ ‬لوالده‭ ‬سليمان‭ ‬مع‭ ‬أبنائه‭ ‬عبد‭ ‬المحسن‭ ‬وتركي‭ ‬وأحمد‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬وفهد،‭ ‬والتقطت‭ ‬الصورة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1407‭ ‬للهجرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حرمة‭ ‬بمنطقة‭ ‬سدير،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الصور‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬والده‭ ‬يحتفظ‭ ‬بها‭ ‬لاجتماعات‭ ‬الأسرة‭ ‬والنادي‭ ‬الفيصلي،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬والده‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬للنادي‭.‬

وعن‭ ‬قصة‭ ‬الصورة،‭ ‬سرد‭ ‬فهد‭ ‬التفاصيل‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1936‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬قامت‭ ‬الأسرة‭ ‬بمطابقة‭ ‬الصورة،‭ ‬والتقطت‭ ‬الصورة‭ ‬قي‭ ‬نفس‭ ‬المكان،‭ ‬وتم‭ ‬وضع‭ ‬الصورتين‭ ‬معا‭ ‬القديمة‭ ‬والجديدة،‭ ‬وكانت‭ ‬الفكرة‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالصورة‭ ‬بشكل‭ ‬جديد‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬حسبان‭ ‬الأسرة‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬الصورة‭ ‬هذا‭ ‬الانتشار،‭ ‬وأن‭ ‬تتجدد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناسبة‭ ‬عيد‭ ‬أضحى‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مما‭ ‬يثلج‭ ‬الصدر‭ ‬ردات‭ ‬الفعل‭ ‬حول‭ ‬الصورة‭ ‬والتعليقات‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عيد‭ ‬أضحى‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الصورة،‭ ‬حيث‭ ‬تتلقى‭ ‬الأسرة‭ ‬الدعوات‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭ ‬ابتهاجا‭ ‬بوحدة‭ ‬الأسرة‭ ‬وتجمعها‭.‬

وختم‭ ‬حديثه‭ ‬بقوله‭: ‬لعلنا‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬الأعوام‭ ‬نقوم‭ ‬بمطابقة‭ ‬صور‭ ‬أخرى‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬التلاحم‭ ‬الأسري‭.‬