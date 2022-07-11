اخبار دوليه – بالتفاصيل.. قُتل ودُفن من قبل أقرب الناس إليه.. هذا ما حل بطفل كويتي مفقود

محمد بن مسعود - الدمام - بعد‭ ‬أن‭ ‬ضجت‭ ‬الكويت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬بقصة‭ ‬الطفل‭ ‬وأشقائه‭ ‬إثر‭ ‬قيام‭ ‬شقيقهم‭ ‬الأكبر‭ ‬بإلقائهم‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬تكشفت‭ ‬الجريمة‭ ‬الأكبر‭ ‬وهي‭ ‬اختفاء‭ ‬الطفل‭ ‬ليتم‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭ ‬مقتولا‭ ‬ومدفونا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أقرب‭ ‬الناس‭ ‬اليه‭.‬

وكان‭ ‬الشقيق‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬تسعة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً،‭ ‬القى‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬إخوانه‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬أحدهم‭ ‬معاق‭ ‬وآخر‭ ‬عمره‭ ‬7‭ ‬أعوام‭ ‬مفقود‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬ولم‭ ‬يعثر‭ ‬عليه‭.‬

وقد‭ ‬كشفت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للعلاقات‭ ‬والإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الكويتية‭ ‬تمكن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬الجنائية‭ -‬إدارة‭ ‬مباحث‭ ‬محافظة‭ ‬الأحمدي،‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬قضية‭ ‬الطفل‭ ‬المفقود‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬والبالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬7‭ ‬سنوات،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬لجريمة‭ ‬قتل‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬عبدالله‭ ‬المبارك‭.‬

وأبلغت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬حسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬القبس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬رجال‭ ‬إدارة‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الأحمدي‭ ‬توجهوا‭ ‬الى‭ ‬السجن‭ ‬للتحقيق‭ ‬مع‭ ‬والدته‭ ‬المسجونة‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬أشهر‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬الشبهات‭ ‬حول‭ ‬قيامها‭ ‬وبمعاونة‭ ‬أبنها‭ ‬الأكبر‭ ‬البالغ‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬بقتل‭ ‬الطفل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬صقر‭ ‬المطيري‭ ‬قبل‭ ‬دخولها‭ ‬السجن‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬قضية‭.‬

وفيما‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬‮«‬الداخلية‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬تعرض‭ ‬لجريمة‭ ‬قتل‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه،‭ ‬وعمد‭ ‬القاتل‭ ‬إلى‭ ‬دفن‭ ‬الجثة‭ ‬التي‭ ‬بدت‭ ‬متحللة‭.‬

ودارت‭ ‬الشبهات‭ ‬حول‭ ‬الأم‭ ‬أنها‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬قتلت‭ ‬الطفل‭ ‬قبل‭ ‬دخولها‭ ‬السجن‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر،‭ ‬بحسب‭ ‬اعتراف‭ ‬الابن‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬إخوته‭.‬

وفيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬التحقيقات‭ ‬جارية،‭ ‬تكشفت‭ ‬تفاصيل‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬حيث‭ ‬اعترفت‭ ‬الأم‭ ‬خلال‭ ‬استجوابها‭ ‬داخل‭ ‬محبسها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رجال‭ ‬إدارة‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الأحمدي،‭ ‬أنها‭ ‬خططت‭ ‬لجريمتها‭ ‬وقررت‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬ابنها‭ ‬قبل‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬بـ4‭ ‬أيام‭.‬

ودائما‭ ‬بحسب‭ ‬الإعلام‭ ‬الكويتي،‭ ‬فإن‭ ‬المواطنة‭ ‬اعترفت‭ ‬كذلك‭ ‬أنها‭ ‬أدمنت‭ ‬تناول‭ ‬جميع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬وانها‭ ‬تعيش‭ ‬حياة‭ ‬بلا‭ ‬هدف‭ ‬وبلا‭ ‬قيمة‭ ‬وكلها‭ ‬مشاكل‭ ‬ومنغصات‭ ‬بسبب‭ ‬إدمان‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬عمل‭ ‬لها،‭ ‬وأنها‭ ‬تزوجت‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬وأنجبت‭ ‬اطفالها‭ ‬الأربعة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬رجال‭ ‬مختلفين‭.‬

وذكرت‭ ‬المتهمة‭ ‬في‭ ‬اعترافاتها‭ ‬أيضا،‭ ‬أنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جمع‭ ‬المال،‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬دخل‭ ‬مادي‭ ‬ثابت‭ ‬تنفق‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬وعلى‭ ‬أطفالها‭ ‬وعلى‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬وكانت‭ ‬تريد‭ ‬التخلص‭ ‬منهم،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬آباءهم‭ ‬لا‭ ‬ينفقون‭ ‬عليهم‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬اعترفت‭ ‬أمام‭ ‬المباحث‭ ‬أنها‭ ‬قتلت‭ ‬ابنها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬وتركت‭ ‬جثته‭ ‬داخل‭ ‬السكن‭ ‬5‭ ‬أيام‭.‬

وبحسب‭ ‬المعلومات،‭ ‬فقد‭ ‬لجأت‭ ‬الأم‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬عمال‭ ‬النظافة‭ ‬أخبرتهم‭ ‬بأن‭ ‬لديها‭ ‬جثة‭ ‬كلب‭ ‬نافق‭ ‬وكانت‭ ‬الجثة‭ ‬ملفوفة‭ ‬ومغطاة‭ ‬بأكياس،‭ ‬وأخذ‭ ‬العمال‭ ‬الجثة‭ ‬ألقوها‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مرادم‭ ‬النفايات‭ #‬غرب‭ ‬عبدالله‭ ‬المبارك‭.‬

وبحسب‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلي،‭ ‬فإن‭ ‬الطفل‭ ‬أخٌ‭ ‬للأطفال‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬تركهم‭ ‬أخوهم‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬وآوتهم‭ ‬مواطنة‭ ‬وأبلغت‭ ‬عن‭ ‬فقدانه‭.‬

وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬غرفة‭ ‬عمليات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬مواطنة‭ ‬أفادت‭ ‬خلاله‭ ‬بعثورها‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬أطفال‭ ‬أعماهم‭ ‬3‭ ‬و‭ ‬5‭ ‬و‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬بمنطقة‭ ‬غرب‭ ‬عبدالله‭ ‬المبارك‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬هيستيرية‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬باصطحابهم‭ ‬الى‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬وصول‭ ‬رجال‭ ‬الامن‭ ‬لتسليمهم‭.‬

وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬الاطفال‭ ‬الثلاثه‭ ‬أفادوا‭ ‬في‭ ‬اقوالهم‭ ‬أن‭ ‬شقيقهم‭ ‬الاكبر‭ ‬طردهم‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬أبيهم‭ ‬المتوفي،‭ ‬وأن‭ ‬والدتهم‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬وأن‭ ‬لديهم‭ ‬شقيق‭ ‬رابع‭ ‬مفقود‭ ‬يبلغ‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬لا‭ ‬يعلمون‭ ‬مكانه‭ ‬منذ‭ ‬فتره‭.‬