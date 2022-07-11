اخبار دوليه – من الآن فصاعداً.. وجبة البرغر الروسية بلا بطاطس مقلية!

محمد بن مسعود - الدمام - بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬سلسلة‭ ‬متاجر‭ ‬‮«‬ماكدونالدز‮»‬‭ ‬للوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ظهرت‭ ‬سلسلة‭ ‬متاجر‭ ‬اعتبرت‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬واسع‭ ‬‮«‬نسخة‭ ‬روسية‮»‬‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬الأميركية‭ ‬المنتشرة‭ ‬عالميا‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البديل‭ ‬الروسي،‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬Vkusno i Tochka‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬لذيذ‭ ‬وكفى‮»‬،‭ ‬رفع‭ ‬طبق‭ ‬البطاطس‭ ‬المقلية‭ ‬الأيقوني‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الطعام‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬كونه‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬البطاطس‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬للشركة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الروسية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬تاس‮»‬،‭ ‬نقلته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬Washington Post‭.‬

وقالت‭ ‬السلسلة‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬نفاد‭ ‬البطاطس‭ ‬يعود‭ ‬لاضطرابات‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬الناجمة‭ ‬جزئيا‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬والعقوبات‭ ‬الغربية‭.‬

السلسلة‭ ‬الروسية‭ ‬تصنع‭ ‬الطعام‭ ‬بوصفات‭ ‬مشابهة‭ ‬لوصفات‭ ‬‮«‬ماكدونالدز‮»‬‭ ‬الشهيرة،‭ ‬وتحتوي‭ ‬قوائم‭ ‬طعامها‭ ‬على‭ ‬أكلات‭ ‬مماثلة‭ ‬لنظيرتها‭ ‬الأميركية،‭ ‬بالطبع‭ ‬عدا‭ ‬البطاطس‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭.‬

وقالت‭ ‬سلسلة‭ ‬مطاعم‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة،‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬إنها‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬للإنتاج‭. ‬لكن‭ ‬انخفاض‭ ‬محصول‭ ‬البطاطس‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ترك‭ ‬روسيا‭ ‬بمخزون‭ ‬محدود‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬البطاطس‭ ‬ستعود‭ ‬بالكامل‭ ‬إلى‭ ‬قائمتها‭ ‬هذا‭ ‬الخريف،‭ ‬بعد‭ ‬الحصاد‭ ‬التالي

لكن‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬الروسية‭ ‬نفت‭ ‬على‭ ‬‮«‬تليغرام‮»‬‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬البطاطس،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬BBC‭.‬

وأبلغت‭ ‬بلدان‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ ‬إلى‭ ‬كينيا‭ ‬عن‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬البطاطس،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬والعوامل‭ ‬البيئية‭.‬

وتقول‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الهامبرغر‭ ‬والبطاطس‭ ‬المقلية‭ ‬من‭ ‬السلسلة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يكونا‭ ‬رمزا‭ ‬للاعتماد‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬الذات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تشكيلهما‭ ‬وسط‭ ‬خروج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬شركة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬ماكدونالدز‮»‬،‭ ‬وجولات‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬معاقبة‭ ‬روسيا‭ ‬وعزلها‭ ‬بسبب‭ ‬عمليتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وكان‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬ماكدونالدز‮»‬‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬مايو‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬هو‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تغادر‭ ‬فيها‭ ‬شركة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬سوق‭ ‬دولية‭ ‬كبرى‭.‬

وباعت‭ ‬الشركة‭ ‬فروعها‭ ‬لألكسندر‭ ‬غوفور،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يدير‭ ‬سابقا‭ ‬25‭ ‬فرعا‭ ‬لـ»ماكدونالدز‮»‬‭ ‬في‭ ‬سيبيريا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تحت‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة‭.‬

ويحمل‭ ‬‮«‬ماكدونالدز‮»‬‭ ‬قيمة‭ ‬رمزية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للروس،‭ ‬فعندما‭ ‬افتتح‭ ‬فرع‭ ‬قرب‭ ‬الكرملين‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬1990،‭ ‬اصطف‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬موسكو‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬لتذوق‭ ‬البرغر‭ ‬الأميركي‭ ‬الشهير‭.‬