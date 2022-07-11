بالصور .. ربوت يوزع المصاحف على الحجاج بالمسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، روبوتًا لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم لطواف الوداع.
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح، أن الروبوت يمتاز بسهولة التنقل بدون علامات، وكذلك الدقة في الحركة وتحديد المواقع؛ حيث يستخدم نظامًا ملاحيًّا تلقائيًّا مزدوجًا “سلام”، ولديه مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص.
وأضاف: “كما يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس لمدة تتجاوز “12” ساعة، من خلال بطارية قابلة للاستبدال في أي وقت، يستغرق شحنها حوالي أربع ساعات، ويبلغ وزن الروبوت 59 كجم، وسرعة 1.2-0.5م/ثانية “يمكن التحكم بها”، ويتحمل الروبوت 10 كجم، ويصل الحد الأعلى إلى 40 كجم، وتبلغ أبعاد الروبوت 565*537*1290 مم.
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وأشار “الفريح” إلى أن استخدام التقنية والتطبيقات الحديثة والذكاء الاصطناعي يعد من أولويات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وذلك لمواكبة رؤية الرئاسة العامة التطويرية 2024 الرامية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وفق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله في تطبيق أعلى معايير الراحة والطمأنينة خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.
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