اخبار دوليه – مصر تطالب إسرائيل بالتحقيق في ما نُشر عن وجود مقبرة لجنود مصريين قرب القدس

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت‭ ‬مصر‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬صحف‭ ‬إسرائيلية‭ ‬من‭ ‬مزاعم‭ ‬حول‭ ‬وجود‭ ‬مقبرة‭ ‬لجنود‭ ‬مصريين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللطرون‭ ‬قرب‭ ‬القدس‭.‬

في‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬صحف‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية،‭ ‬أحمد‭ ‬حافظ،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لتقصي‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬إعلاميًا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المتحدث،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للخارجية‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬طالبت‭ ‬‮«‬بتحقيق‭ ‬لاستيضاح‭ ‬مدى‭ ‬مصداقية‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬وإفادة‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬بالتفاصيل‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬صحف‭ ‬إسرائيلية‭ ‬نشرت‭ ‬تقارير‭ ‬حول‭ ‬تكبد‭ ‬وحدة‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللطرون‭ ‬قرب‭ ‬القدس‭ ‬إبان‭ ‬حرب‭ ‬1967‭.‬

وذكرت‭ ‬التقارير‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬وحدة‭ ‬النخبة‭ ‬المصرية‭ ‬جنود‭ ‬أُحرقوا‭ ‬ودُفنوا‭ ‬أحياء‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية،‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬أصبح‭ ‬اليوم‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬معلم‭ ‬سياحي‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القصة‭ ‬تم‭ ‬إخفائها‭ ‬لعقود،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬صحف‭ ‬بينها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬هاآرتس‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭.‬