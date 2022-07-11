اخبار دوليه – مصر تطالب إسرائيل بالتحقيق في ما نُشر عن وجود مقبرة لجنود مصريين قرب القدس

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت مصر السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في ما نشرته صحف إسرائيلية من مزاعم حول وجود مقبرة لجنود مصريين في منطقة اللطرون قرب القدس.
في أول رد على ما نشرته صحف إسرائيلية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إنه «تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميًا».
وأضاف المتحدث، في بيان للخارجية الأحد، إن مصر طالبت «بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة».
كانت صحف إسرائيلية نشرت تقارير حول تكبد وحدة من وحدات النخبة في الجيش المصري خسائر فادحة في منطقة اللطرون قرب القدس إبان حرب 1967.
وذكرت التقارير أنه من بين وحدة النخبة المصرية جنود أُحرقوا ودُفنوا أحياء في مقبرة جماعية، في مكان أصبح اليوم جزءًا من معلم سياحي. وأشارت إلى أن القصة تم إخفائها لعقود، حسبما أفادت صحف بينها صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية.
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