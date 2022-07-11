تنبيه عاجل من “الأرصاد”  لسكان منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية تشمل محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال ومركز الفطيحة.
كما نبّه المركز من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في الرؤية على محافظتي الدرب وبيش، مبيناً أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.
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