محمد بن مسعود - الدمام - رئيس مجلس علماء باكستان: التنظيم العالي المشاهد داخل المشاعر المقدسة خلال حج هذا العام جاء ليعكس جهود وعناية حكومة المملكة بالحج والحجاج

كانت هذه تفاصيل خبر بينهم 3 أطفال.. أمواج البحر تسحب 5 أشخاص من أسرة واحدة أثناء تواجدهم على الشاطىء (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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