بالصور .. ضبط فيلا سكنية تستخدم كمصنع لتدوير الأضاحي المتعفنة وبيعها للمستهلكين

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت بلدية المسفلة الفرعية بمنطقة مكة المكرمة، فيلا سكنية اُعدت لتدوير لحوم الأضاحي المتعفنة وإعادة تسويقها. وأوضحت أمانة المنطقة، أنه تم إتلاف 60 ذبيحة فوراً لظهور علامات الفساد والتلف كما تم إغلاق الموقع وإفراغه ومصادرة جميع الآلات والتجهيزات المستخدمة. وأبانت أنه تم ضبط عدد من العمالة المخالفة بالموقع، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم للجهات الأمنية. أخبار قد تهمك

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